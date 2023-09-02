Российские солдаты имеют ценность для США. Америке важно их убить, не теряя ни одного из своих военных. Жизни украинских солдат для американских политиков имеют ту же ценность, что и налоги — ничего. Такое мнение высказал политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала.
Журналист считает, что заканчивать российско-украинский конфликт правящая элита США не собирается. А в случае поражения на президентских выборах президент Джо Байден и его администрация будут стремиться помешать разрешению конфликта.
Американской империей управляют настоящие монстры, заключил публицист.
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