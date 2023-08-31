Владимир Зеленский объяснил, сколько ВСУ нужно иностранных истребителей, чтобы успешно противостоять в небе российской армии.
Президент Украины рассказал, что договорился о поставках армии Украины 50-60 западных самолётов.
"В общей сложности нам нужно примерно 160 [истребителей], чтобы это был мощный воздушный флот, который не позволит России доминировать в небе", — заявил украинский лидер в интервью португальскому телевидению.
Зеленский заверил, что самолёты Украине нужны не для наступления, а в оборонительных целях.
Ранее президент Украины рассказал об успешном применении ВСУ дальнобойного оружия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.