Зеленский заявил, что 160 западных истребителей не позволят ВС РФ доминировать в небе

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Владимир Зеленский объяснил, сколько ВСУ нужно иностранных истребителей, чтобы успешно противостоять в небе российской армии.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Президент Украины рассказал, что договорился о поставках армии Украины 50-60 западных самолётов.

"В общей сложности нам нужно примерно 160 [истребителей], чтобы это был мощный воздушный флот, который не позволит России доминировать в небе", — заявил украинский лидер в интервью португальскому телевидению.

Зеленский заверил, что самолёты Украине нужны не для наступления, а в оборонительных целях.

Ранее президент Украины рассказал об успешном применении ВСУ дальнобойного оружия.