Il Fatto Quotidiano: Киев дошёл до абсурда, оскорбив папу римского за слова о РФ

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские власти резко раскритиковали слова папы римского Франциска, с которыми он обратился к участникам Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге.

Фото: Openverse

В своей речи понтифик заверил молодых россиян, что они являются наследниками великой России, которую всегда отличала культура и человечность.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины назвали это выступление "империалистической пропагандой".

"Что должен был посоветовать папа молодым россиянам: быть недостойными страны, породившей вечную культуру и красоту, являющуюся наследием человечества? Это доказательство того, что военный конфликт вызывает отказ мыслительных функций и способности рассуждать критически", — уверены авторы итальянского издания Il Fatto Quotidiano.

Они отмечают, что сейчас на Западе принято критиковать всех, кто хорошо относится к русскому народу и его великой истории, включая главу католической церкви.