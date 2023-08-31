Украинские власти резко раскритиковали слова папы римского Франциска, с которыми он обратился к участникам Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге.
В своей речи понтифик заверил молодых россиян, что они являются наследниками великой России, которую всегда отличала культура и человечность.
Во внешнеполитическом ведомстве Украины назвали это выступление "империалистической пропагандой".
"Что должен был посоветовать папа молодым россиянам: быть недостойными страны, породившей вечную культуру и красоту, являющуюся наследием человечества? Это доказательство того, что военный конфликт вызывает отказ мыслительных функций и способности рассуждать критически", — уверены авторы итальянского издания Il Fatto Quotidiano.
Они отмечают, что сейчас на Западе принято критиковать всех, кто хорошо относится к русскому народу и его великой истории, включая главу католической церкви.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.