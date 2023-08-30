Массированная атака беспилотников ВСУ по российской территории утром 30 августа объясняется агонией украинских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидна агония киевского режима, эта тупая ненависть и злоба и отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии, в развитии по сценарию Запада", — пояснила дипломат в эфире радио Sputnik.
Именно от бессилия, уверена она, Киев перешёл к терроризму, не понимая, что это абсолютно тупиковый путь.
Ранее губернатор Брянской области сообщил, что в столице региона загорелось административное здание после падения украинского беспилотника, сбитого системами ПВО.
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