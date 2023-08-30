Падение сбитого системами ПВО беспилотного летательного аппарата над Брянском привело к возгоранию в административном здании, сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.
Он уточнил, что украинский дрон был сбит над Советским районом столицы региона.
"В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание", — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Богомаз подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, а специалисты оперативных и экстренных служб находятся на месте происшествия и борются с последствиями атаки беспилотника.
Ранее американские военные эксперты заверили, что истребители F-16 на Украине будут быстро уничтожены высокоточными ракетами ВС РФ, и эту потерю Запад не простит Владимиру Зеленскому.
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