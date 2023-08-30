Информация о взрывах, якобы прогремевших в крымском городе Джанкой, не имеет ничего общего с действительностью. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Ранее ряд украинских Telegram-каналов распространил информацию о том, что вблизи военного аэродрома рядом с Джанкоем прогремела серия взрывов.
По словам представителя крымских властей, это не более, чем фейк.
"По взрывам в Джанкое — очередной вброс и фейк украинской пропаганды", — сказал Крючков в разговоре с РИА Новости.
За звуки взрывов под Джанкоем могла быть принята ликвидация боеприпасов в селе Вольное, однако местным жителям об этом заранее сообщали.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.