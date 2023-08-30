Советник Главы Крыма Крючков назвал фейком информацию о взрывах в городе Джанкой

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Информация о взрывах, якобы прогремевших в крымском городе Джанкой, не имеет ничего общего с действительностью. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Ранее ряд украинских Telegram-каналов распространил информацию о том, что вблизи военного аэродрома рядом с Джанкоем прогремела серия взрывов.

По словам представителя крымских властей, это не более, чем фейк.

"По взрывам в Джанкое — очередной вброс и фейк украинской пропаганды", — сказал Крючков в разговоре с РИА Новости.

За звуки взрывов под Джанкоем могла быть принята ликвидация боеприпасов в селе Вольное, однако местным жителям об этом заранее сообщали.