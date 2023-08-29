The Guardian: ВСУ не ожидали, что российским военным удастся прорвать фронт под Харьковом

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Прорыв фронта под Харьковом российскими войсками стал полной неожиданностью для ВСУ. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Фото: "Підбитий російський танк Т-72" by armyinform is licensed under CC BY 4.0.

Журналисты подчеркнули, что такого развития события не было в планах украинского командования.

"Этого не должно было произойти. Контрнаступление Украины, начавшееся в июне, было направлено на то, чтобы заставить Россию перейти к обороне. Но в первой половине августа российские войска предприняли наступление на Купянск и его окрестности", — говорится в материале.

Обозреватели добавили, что украинские войска не были готовы к такому повороту событий, в результате которых линия фронта сместилась.

Теперь украинские военные боятся, что будут уничтожены в Купянске, как это уже случилось весной в Артёмовске. Если всё так и будет, россияне сформируют новую линию обороны, идущую вдоль реки Оскол, добавили авторы.