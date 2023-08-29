Прокуратура Берлина прекратила расследование солиста Rammstein

1:24 Your browser does not support the audio element. Мир

Прокуратура города Берлин завершила расследование в отношении лидера музыкальной группы Rammstein, Тилля Линдеманна, который был обвинен в случаях сексуальных домогательств. В результате проведенного расследования Линдеманн сумел опровергнуть эти обвинения, в результате чего все правовые меры против него были прекращены, сообщает Bild.

Фото: Wikipedia

Ранее, ирландская гражданка Шелби Линн описала в социальных сетях случай, который произошел на вечеринке во время концерта Rammstein в Вильнюсе в мае. Она заявила, что в ее напиток были добавлены наркотические вещества, а Тилль Линдеманн домогался до девушки. По словам Линн, она обнаружила синяки на своем теле на следующий день.

С 14 июня прокуратура Берлина начала предварительное расследование в отношении Тилля Линдеманна по обвинениям в сексуальных преступлениях и распространении наркотических веществ. Прокуратура сообщила, что поступили жалобы от трех лиц. Также в июле две женщины обвинили клавишника группы, Кристиана Флаке Лоренца, в насилии. Стоит отметить, что за ложные показания свидетелям может грозить тюремное наказание.

Группа Rammstein настоятельно отвергла все обвинения, которые были предъявлены к их участникам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.