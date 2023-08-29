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Национальный архив США раскрыл псевдонимы Байдена для коррупционных схем: Уэр и Питерс

1:44
Мир

Национальный архив США подтвердил, что в его распоряжении имеются почти 5,4 тысячи электронных писем и документов, которые могут подтвердить использование президентом США Джо Байденом псевдонима во время его службы в качестве вице-президента (2009-2017) для скрытия коррупционных схем.

Национальный архив США раскрыл псевдонимы Байдена для коррупционных схем: Уэр и Питерс
Фото: Openverse

По информации издания, имеются документы и письма, в которых упоминаются имена Робин Уэр и Роберт Питерс — такие псевдонимы использовал Байден в период работы вице-президентом. В этих документах, как утверждает издание, может содержаться информация о пересылке правительственных данных его сыну Хантеру и его деловым партнёрам, а также об обсуждении государственных вопросов.

По утверждению республиканцев из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США, семья Байдена незаконно получила более $20 миллионов, включая средства от бизнесменов из России, Казахстана и Украины. Заявление комитета утверждает, что это относится к периоду, когда Джо Байден занимал пост вице-президента США.

Законодатели утверждают, что речь идёт, в частности, о деньгах, перечисленных в 2014 году российской предпринимательницей Еленой Батуриной и казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым через подставные компании Хантера Байдена и Девона Арчера. Также, по их утверждению, Хантер Байден и Арчер через подставную компанию Rosemont Seneca Bohai получали выплаты от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

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Американский эксперт: Коррупция семейства Байден превзошла коррупцию семейства Клинтон
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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