Марочко: в Харьковскую область прибыла комиссия из Киева для проверки личного состава ВСУ

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Из Киева в Харьковскую область прибыла комиссия с целью проверить реальную численность личного состава украинских вооружённых формирований. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По его словам, инспекционная комиссия прибыла для сбора реальных данных в связи с участившимися случаями самовольного оставления позиций, а также необъективной подачи расхода личного состава из "красной зоны".

Собеседник издания добавил, что виновников ждут как служебные взыскания, так и уголовная ответственность в случае выявления подлогов.

Ранее сообщалось, что четыре российских разведчика отбили позицию ВС Украины под Купянском.