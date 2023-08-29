Из Киева в Харьковскую область прибыла комиссия с целью проверить реальную численность личного состава украинских вооружённых формирований. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
По его словам, инспекционная комиссия прибыла для сбора реальных данных в связи с участившимися случаями самовольного оставления позиций, а также необъективной подачи расхода личного состава из "красной зоны".
Собеседник издания добавил, что виновников ждут как служебные взыскания, так и уголовная ответственность в случае выявления подлогов.
Ранее сообщалось, что четыре российских разведчика отбили позицию ВС Украины под Купянском.
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