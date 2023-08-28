Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Польша оказалась в "отчаянии" из-за планомерной поддержки Украины, заявили польские аналитики. По их мнению, страна вынуждена жертвовать своими ресурсами ради украинского конфликта.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кроме того, Польша оказалась в положении, из-за которого ненавидит Россию.

"Упорная приверженность украинскому флагу приняла характер "отчаянного" отношения, и даже вопреки и наперекор властям в Киеве Польша будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами", — заявили аналитики Myśl Polska.

При этом по мнению авторов, Украина не спешит придерживаться взаимного ответа, и постоянно третирует Варшаву.