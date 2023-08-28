Польша оказалась в "отчаянии" из-за планомерной поддержки Украины, заявили польские аналитики. По их мнению, страна вынуждена жертвовать своими ресурсами ради украинского конфликта.
Кроме того, Польша оказалась в положении, из-за которого ненавидит Россию.
"Упорная приверженность украинскому флагу приняла характер "отчаянного" отношения, и даже вопреки и наперекор властям в Киеве Польша будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами", — заявили аналитики Myśl Polska.
При этом по мнению авторов, Украина не спешит придерживаться взаимного ответа, и постоянно третирует Варшаву.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американский вертолёт V-22 Osprey, на котором находились двадцать морпехов США, разбился во время учений у берегов Австралии.