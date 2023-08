Your browser does not support the audio element.

Польша оказалась в "отчаянии" из-за планомерной поддержки Украины, заявили польские аналитики. По их мнению, страна вынуждена жертвовать своими ресурсами ради украинского конфликта.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.