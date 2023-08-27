На Украине заявили, что над Житомиром самолёты были сбиты ракетой

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По недавним разбившимся самолётам над Житомиром сейчас ходит очень много слухов.

Фото: https://24tv.ua/ru/

Об этом сообщает Telegram-канале издания "Украина.ру", отметив, что весьма конспирологическую версию выдвинул местный канал "Картель".

"Они не врезались друг в друга, а по ним прилетела ракета воздух-воздух", — цитирует издание украинский портал.

Но в пользу данной версии говорит то, что погибшие лётчики были опытными офицерами.

Версия о сбитии невыгодна Киеву по нескольким причинам. Во-первых, надо выплачивать родственникам "боевые", как при гибели на "нуле". Во-вторых, это дискредитация систем РЭР и ПВО. И в-третьих, такая информация повлияет на моральный дух армии, общества и непосредственно лётчиков.

"Версия о столкновении удобна по многим причинам. Вот её и озвучили", — подытожили ресурсы