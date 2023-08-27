Экс-разведчик Риттер: Польшу и Венгрию ничто не сдерживает от того, чтобы вторгнуться на Украину

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После окончания спецоперации Украина может лишиться значительной части своей территории, которая достанется Венгрии и Польше. Такой прогноз сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Что сдерживает Будапешт от того, чтобы вторгнуться и захватить Закарпатье, где проживает венгерское население? Что предотвратит интервенцию Польши в Волынскую область? Их ничто не остановит", — отметил Риттер в эфире Dialogue works.

Разведчик уверен, что без серьёзных территориальных потерь ближайшее будущее Украины невозможно. Помимо претензий на часть страны со стороны Польши и Венгии, Киев также может лишиться своих прибрежных земель, в частности, Одессы и Николаева, если он как можно скорее не сядет за стол переговоров с Россией.

В итоге под контролем Киева останется совсем небольшая часть прежней территории страны, на которой не останется никакой промышленности, добавил Риттер.