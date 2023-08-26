Австрийский полковник Райснер: у Киева есть всего две недели, чтобы достичь прогресса в контрнаступлении

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Киев располагает всего двумя неделями, за которые ему нужно продвинуться в контрнаступлении. Потом такой возможности у ВСУ не будет, потому что пойдут дожди. На это указал полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер в эфире телеканала ZDFheute.

Фото: "Підбитий російський танк Т-72" by armyinform is licensed under CC BY 4.0.

"Теперь у ВСУ есть еще несколько недель до следующего сезона дождей, потом до следующего сезона грязи, а там уже не за горами зима", — заявил Райснер.

Полковник напомнил, что долгие и безрезультатные наступательные компании в военной истории обычно прекращались.

Также Райснер отметил, что Киев нерационально использует имеющиеся у него резервы, к которым нужно бы подходить с более разумной экономией.