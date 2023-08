Украина хотела бы совершить прорыв до наступления осенней распутицы, но переброска на фронт последней из "наступательных бригад" может привести к серьёзным проблемам для ВСУ. Такое мнение высказал полковник австрийской армии Маркус Райснер в беседе с Tagesspiegel.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.