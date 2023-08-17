Украина хотела бы совершить прорыв до наступления осенней распутицы, но переброска на фронт последней из "наступательных бригад" может привести к серьёзным проблемам для ВСУ. Такое мнение высказал полковник австрийской армии Маркус Райснер в беседе с Tagesspiegel.
Офицер отметил, что украинские военные вынуждены были отправить в район между Купянском и Кременной свои резервы из-за усиления на этом направлении атак армии России.
"Развёртывание этих сил сокращает пространство для маневра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое идёт с 4 июня <…>. Поэтому существует риск быть связанным одновременно на нескольких фронтах", — заявил Райснер.
Ранее отставной офицер армии США Дэниел Дэвис написал, что командование ВСУ загнало своих солдат в смертельную ловушку, отправив их в серую зону перед российскими позициями.
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