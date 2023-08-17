Австрийский полковник Райснер: Россия сокращает ВСУ пространство для манёвра

Украина хотела бы совершить прорыв до наступления осенней распутицы, но переброска на фронт последней из "наступательных бригад" может привести к серьёзным проблемам для ВСУ. Такое мнение высказал полковник австрийской армии Маркус Райснер в беседе с Tagesspiegel.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Офицер отметил, что украинские военные вынуждены были отправить в район между Купянском и Кременной свои резервы из-за усиления на этом направлении атак армии России.

"Развёртывание этих сил сокращает пространство для маневра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое идёт с 4 июня <…>. Поэтому существует риск быть связанным одновременно на нескольких фронтах", — заявил Райснер.

Ранее отставной офицер армии США Дэниел Дэвис написал, что командование ВСУ загнало своих солдат в смертельную ловушку, отправив их в серую зону перед российскими позициями.