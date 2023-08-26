Скоро Украина получит американские военные истребители F-16, однако, это вряд ли поможет ВСУ оттеснить с позиций российские силы, заявили аналитики.
На обучение пилотов уйдёт немало времени, и даже если украинцы пройдут его в ускоренном темпе, то в небе их встретят российские ВВС.
"Скоро прибудут F-16, но на обучение украинских лётчиков уйдёт большая часть года, и даже если они успешно пройдут курс подготовки, в небе Украины их встретят вторые по размерам ВВС в мире", — передаёт Newsweek.
По мнению авторов, украинской армии вряд ли удастся потеснить россиян с позиций в конце 2023 года, или даже в начале 2024.
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