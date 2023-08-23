Американские военные истребители F-16, которые получит Киев, могут оказаться беспомощными перед новейшими российскими радарами, заявили британские аналитики.
По их мнению, это ставит под сомнение факт, что самолёты помогут ВСУ при контрнаступлении.
"Неясно, помогут ли F-16 Украине на поле боя, где её контрнаступление продвигается медленно. Сбрасывание управляемых бомб малой дальности, которые уже используются украинскими МиГ-29, поставит их под угрозу со стороны российских истребителей", — пишет Economist.
Как подчеркнули аналитики, российские самолёты оснащены новейшими и чувствительными радарами, что может обернуться проблемой для ВСУ по использованию американских истребителей.
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.