Власти Норвегии убили 40 оленей за то, что они побывали в России

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В Норвегии убили оленей, которые паслись на территории России, сообщает АП. Это произошло из-за беспокойства по поводу возможного возвращения животных на российскую территорию. Поэтому и было принято решение об уничтожении 40 оленей.

Фото: creativecommons

По данным издания, норвежская служба по безопасности пищевых продуктов может потребовать утилизации туш с целью обеспечения безопасности пищевой цепи. Кроме того, норвежские власти приняли решение восстановить 150-километровое ограждение вдоль своей арктической границы с Россией, с целью предотвращения нежелательных миграций животных.

На выполнение реконструкции планируется потратить 3,7 миллиона норвежских крон, что приблизительно составляет 32,8 миллионов российских рублей. Работы планируется завершить к 1 октября. Со своей стороны, российская сторона потребовала компенсацию в размере 444 тысяч рублей за каждого оленя, который пересек границу и пасся на территории заповедника в Мурманской области.

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