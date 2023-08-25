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ГБР Украины выявило схему уклонения от мобилизации, в которой участвовали футболисты

1:04
Мир

В администрации Ивано-Франковска придумали схему, которая должна была помочь освободить от мобилизации игроков ФК "Прикарпатье”, который принимает участие в Чемпионате Украины по футболу.

ГБР Украины выявило схему уклонения от мобилизации, в которой участвовали футболисты
Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Для этого украинские чиновники фиктивно включили футболистов в штат сотрудников военкоматов, о чём в конечном итоге стало известно Госбюро расследований (ГБР) страны.

"Сотрудники ГБР разоблачили в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны территориальных центров комплектования и социальной поддержки родственников руководства города”, — сказано в сообщении ведомства.

В ГБР добавили, что ставшие на бумаге "сотрудниками военкомата" украинские футболисты не только не были включены в ряды ВСУ, но и получали соответствующие государственные выплаты и материальную поддержку.

В ведомстве отметили, что ими было выполнено порядка 30 обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях разных регионов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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