Гагин: Киев не сможет мобилизовать заявленные три миллиона человек

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По мнению советника врио главы ДНР Яна Гагина, Киеву при всём желании не удастся дополнительно мобилизовать то количество человек, на которое он рассчитывает.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Я очень сомневаюсь, что эту дополнительную мобилизацию на Украине они смогут провести в полном объеме заявленном — они заявляют о трех миллионах. Думаю, что эти три миллиона они не наберут", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

Чиновник напомнил, что всеобщая мобилизация не помогла киевским властям набрать нужное количество бойцов.

Гагин подчеркнул, что стоит также принять во внимание число убитых и раненых бойцов ВСУ, а также тех, кто оказался в российском плену или дезертировал.

По мнению советника врио главы ДНР, реализовать планы по дополнительной мобилизации у Киева не получится, а его действия в этом плане напоминают агонию.

Гагин считает, что ВСУ уже сейчас истощены, их не хватает для закрытия всей линии соприкосновения, и поэтому, возможно, осенняя распутица естественным путём положит всему этому конец.