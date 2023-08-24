Женщина из Техаса обнаружила сбежавшую змею, загородившую путь к её машине

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В Техасе полицейский отреагировал на необычную ситуацию, когда женщина сообщила о болтающейся змее, препятствующей её доступу к машине на стоянке. Офицер Стив Беррес из полицейского управления Ирвинга был направлен на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации. Департамент сообщил, что офицер Беррес обладает уникальным навыком — он "заклинатель змей", который искусен в управлении вызовами дикой природы, особенно теми, которые связаны со змеями.

Фото: "Sunning Spring Garter Snake" by James P. Mann is licensed under CC BY 2.0.

Офицер Беррес успешно поймал змею и передал её в службу защиты животных Ирвинга для надлежащего обращения. После расследования змея была идентифицирована как домашнее животное по имени мисс Бонни, которое сбежало. Хотя местные правила запрещают владение домашними змеями длиной более 180 см.

В результате владелец мисс Бонни решил сдать змею в заповедник дикой природы в соответствии с правилами.

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