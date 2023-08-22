В Латвии россиянам запретили присоединиться к акции в поддержку украинцев

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Посольство Украины в Латвии запретило россиянам стать участниками акции, направленной на поддержку украинцев.

Фото: "Марш мира Москва 21 сент 2014 L1460776" by ПОКА ТУТ is licensed under CC BY-SA 4.0.

Проведение антивоенного пикника запланировано в столице Латвии 24 августа. В этот день Украина отмечает свой День независимости.

Организаторы из числа благотворителей зазывали на праздник украинцев, латвийцев и россиян.

Украинское посольство в Риге выступило с заявленим о том, что россияне не должны присутствовать на праздничной акции, так как это способствует "примирению" украинцев с россиянами.

Ранее глава МИД Латвии заявил, что Россия нуждается в "глубинной денацификации".