Посольство Украины в Латвии запретило россиянам стать участниками акции, направленной на поддержку украинцев.
Проведение антивоенного пикника запланировано в столице Латвии 24 августа. В этот день Украина отмечает свой День независимости.
Организаторы из числа благотворителей зазывали на праздник украинцев, латвийцев и россиян.
Украинское посольство в Риге выступило с заявленим о том, что россияне не должны присутствовать на праздничной акции, так как это способствует "примирению" украинцев с россиянами.
Ранее глава МИД Латвии заявил, что Россия нуждается в "глубинной денацификации".
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