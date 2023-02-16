Глава МИД Латвии заявил, что Россия нуждается в "глубинной денацификации" для блага РФ

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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что проигрыш России в СВО благотворно отразится на россиянах, сообщает EADaily.

Министр иностранных дел Латвии уверен, что Россия нуждается в "глубинной денацификации".

Он признал, что часть населения Латвии тоже поддерживает Россию. Это, по его словам, те люди, которые "долгое время пребывали в российском информационном пространстве".

Ранее сообщалось, что российские газовики и нефтяники прямо или косвенно спонсируют киевский режим.