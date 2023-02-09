Марков рассказал о планах Байдена в отношении России после проигрыша ВС РФ

Политолог Сергей Марков прокомментировал речь Джозефа Байдена в Конгрессе, в которой он рассказал о планах США продолжить помогать Украине.

Марков отметил, что с точки Байдена ситуация по Украине складывается удачно, так как Россия демонстрирует слабость, а Украина показывает силу.

Политолог обратил внимание на то, что Россия как участница военного конфликта не была упомянута ни разу. Президент США уверен, что это личная в….* Владимира Путина.

"Всё будет направлено на то, чтобы убрать Путина и поставить проамериканского политика", — объяснил Марков планы США в отношении России.

Политический эксперт объяснил, что Байден считает, что ситуация складывается лучше, чем ожидали союзники Украины.

Ранее американский лидер заявил, что Путин "уже потерял Украину".

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.