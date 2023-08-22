Зеленский не пойдет на заморозку конфликта даже при полном провале контрнаступа

Украинский президент Владимир Зеленский не пойдёт на заморозку военного конфликта даже при условии полного провала контрнаступа.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает в Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка, ссылаясь на свои источники из Офиса президента Украины.

ОПУ уже занят поиском внутренних и внешних ресурсов, для подготовки весенней мобилизационной кампании, которая должна стать очередным "символом".

Ранее, Зеленский заявил об уверенности в том, что "Российская Федерация проиграет эту войну". А экс-нардеп Рады Олег Царёв отметил, что продолжение военного конфликта — это единственный способ для Зеленского избежать свержения.