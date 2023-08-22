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Зеленский не пойдет на заморозку конфликта даже при полном провале контрнаступа

Мир

Украинский президент Владимир Зеленский не пойдёт на заморозку военного конфликта даже при условии полного провала контрнаступа.

Зеленский не пойдет на заморозку конфликта даже при полном провале контрнаступа
Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает в Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка, ссылаясь на свои источники из Офиса президента Украины.

ОПУ уже занят поиском внутренних и внешних ресурсов, для подготовки весенней мобилизационной кампании, которая должна стать очередным "символом".

Ранее, Зеленский заявил об уверенности в том, что "Российская Федерация проиграет эту войну". А экс-нардеп Рады Олег Царёв отметил, что продолжение военного конфликта — это единственный способ для Зеленского избежать свержения.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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