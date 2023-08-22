Украинский президент Владимир Зеленский не пойдёт на заморозку военного конфликта даже при условии полного провала контрнаступа.
Об этом сообщает в Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка, ссылаясь на свои источники из Офиса президента Украины.
ОПУ уже занят поиском внутренних и внешних ресурсов, для подготовки весенней мобилизационной кампании, которая должна стать очередным "символом".
Ранее, Зеленский заявил об уверенности в том, что "Российская Федерация проиграет эту войну". А экс-нардеп Рады Олег Царёв отметил, что продолжение военного конфликта — это единственный способ для Зеленского избежать свержения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.