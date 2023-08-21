Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию за истребителями F-16 и устроил там настоящий цирк. Об этом пишет Ekstra Bladet.
О передаче самолётов удалось договориться, но примечательно, в какой обстановке разворачивались события.
Проходило всё на аэродроме под усиленной вооружённой охраной, военной полицией и собаками-сапёрами. При этом журналисты находились в закрытых ангарах. Снимать и передвигаться им было строго запрещено. Вопросы позволили задать только представителям датских телеканала и радио, всего по два каждому.
Автор статьи отметил, что были моменты, которые ничего кроме недоумения не вызвали. Так, в кабину F-16 премьер-министр Метте Фредериксен зашла вместе с Зеленским, сняв при этом туфли. Они посидели, попозировали перед фотографами и разошлись.
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