Asia Times: продвижение ВСУ — это перебежки от дерева к дереву, успеха им не достичь

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Украинское контрнаступление не продвигается, потому что ВСУ оказались не в состоянии прорваться через хорошо укреплённую линию российской обороны. Так считает обозреватель Даниэл Уильямс.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Журналист назвал конкретную причину неудач ВСУ в ходе текущего контрнаступления.

"Главной причиной отсутствия успехов у ВСУ стали установленные российскими войсками мощные и широкие минные поля вдоль фронта на востоке и юге", — написал Уильямс в материале для издания Asia Times.

Обозреватель напомнил, что украинское командование надеялось на большие успехи до прихода холодов, но надежды на это теперь практически нет. И теперь попытки продвижения вперёд описываются самими украинскими военными как "перебежки от дерева к дереву", добавил журналист.

Украинские войска сейчас неспособны к сложным атакам, из-за чего контрнаступление уже вряд ли повернётся в их пользу, заключил Уильямс.