За время боевых действий украинская армия практически лишилась командного состава, рассказал генерал бундесвера Андреас Марлоу.
Сейчас Киев в срочном порядке обучает новых военачальников, добавил он.
"Подготовка сержантов и офицеров — это то, что больше всего волнует украинцев, потому что профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года, многие погибли или получили ранения", — цитирует немецкого генерала агентство Reuters.
Ранее стало известно, что танковые экипажи ВСУ, которые научились управлять американскими танками Abrams на полигоне бундесвера, не вернутся на Украину, а останутся на некоторое время в Германии.
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