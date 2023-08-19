Генерал бундесвера Марлоу: ВСУ потеряли большое количество офицеров, нужны кадры

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За время боевых действий украинская армия практически лишилась командного состава, рассказал генерал бундесвера Андреас Марлоу.

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Сейчас Киев в срочном порядке обучает новых военачальников, добавил он.

"Подготовка сержантов и офицеров — это то, что больше всего волнует украинцев, потому что профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года, многие погибли или получили ранения", — цитирует немецкого генерала агентство Reuters.

Ранее стало известно, что танковые экипажи ВСУ, которые научились управлять американскими танками Abrams на полигоне бундесвера, не вернутся на Украину, а останутся на некоторое время в Германии.