Украине стоит готовиться к сценарию, когда свет будут отключать на 8-10 часов даже без ракетных ударов со стороны России, заявил эксперт в области энергетики Юрий Корольчук.
По его словам, ситуация с энергетикой в стране очень тяжёлая.
"Даже если не будет ударов — всё равно будут отключения. Если будет тёплая зима — без ударов будет так же, как и год назад", — заявил Корольчук UBR.ua.
По его словам, украинцы могут остаться без электроэнергии на 8-10 часов в день.
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Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.