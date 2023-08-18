Украинский эксперт Корольчук: зимой электричество будут отключать даже без обстрелов

Украине стоит готовиться к сценарию, когда свет будут отключать на 8-10 часов даже без ракетных ударов со стороны России, заявил эксперт в области энергетики Юрий Корольчук.

Фото: "Electricity" by Diego Cambiaso is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его словам, ситуация с энергетикой в стране очень тяжёлая.

"Даже если не будет ударов — всё равно будут отключения. Если будет тёплая зима — без ударов будет так же, как и год назад", — заявил Корольчук UBR.ua.

По его словам, украинцы могут остаться без электроэнергии на 8-10 часов в день.