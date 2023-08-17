Вооружённые силы России уже теснят силы украинской армии в районе Харькова, организовав контратаку.
Об этом сегодня, 17 августа, в интервью украинской журналистке Диане Панченко заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Основные бои разворачиваются в районе Артёмовска. В дальнейшем Вооружённые силы Украины могут потерять Херсон и Запорожье. Даже с помощью Запада Киев не сможет выдержать давления", — отметил белорусский лидер.
Мощи РФ хватит, у неё есть добровольческий резерв в 250 тыс. бойцов. При этом Киев потерял 45 тыс. бандеровцев за время контрнаступления, а потери составляют 1 к 8, подытожил Лукашенко.
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