Вашингтон опасается передавать Украине новые танки Abrams из-за того, что технику могут захватить ВС России и понять, "как она устроена", заявил американский военный эксперт, ветеран войны в Ираке Мэтью Хох.
По словам Хоха, США передают Украине старые экземпляры техники, которые были выпущены ещё в 1984 году до войны в Персидском заливе. Однако от поставок новых машин, Вашингтон воздерживается.
"Мы не даём украинцам наши новые танки, на мой взгляд, заключается в том, что мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя, чтобы русские понимали, как она устроена и использовали это", — пояснил ветеран в эфире Judging Freedom.
Кроме того, по мнению Хоха, есть опасения, что техника может попасть не только в руки ВС России, но и Китаю, что станет угрозой в случае эскалации между Вашингтоном и Пекином.
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