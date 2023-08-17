Мэтью Хо: США не дают Киеву новые Abrams из-за опасений, что их захватит ВС РФ

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Вашингтон опасается передавать Украине новые танки Abrams из-за того, что технику могут захватить ВС России и понять, "как она устроена", заявил американский военный эксперт, ветеран войны в Ираке Мэтью Хох.

Фото: "M1-A1 Abrams tank" by UNC - CFC - USFK is licensed under CC BY 2.0.

По словам Хоха, США передают Украине старые экземпляры техники, которые были выпущены ещё в 1984 году до войны в Персидском заливе. Однако от поставок новых машин, Вашингтон воздерживается.

"Мы не даём украинцам наши новые танки, на мой взгляд, заключается в том, что мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя, чтобы русские понимали, как она устроена и использовали это", — пояснил ветеран в эфире Judging Freedom.

Кроме того, по мнению Хоха, есть опасения, что техника может попасть не только в руки ВС России, но и Китаю, что станет угрозой в случае эскалации между Вашингтоном и Пекином.