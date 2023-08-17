Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бывший пленный мобилизованный: СБУ заставляет сниматься в фейковых видео с помощью побоев
Myśl Polska: Польша готовится к войне и закупает оружие из-за Украины
Голодные украинские солдаты переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен ВС России
Экс-глава МИД Австрии сняла дом в Рязанской области, но ищет новое жильё
Эксперт Коженов: отток мигрантов из России — временное явление
В России выросло количество ипотечных кредитов
Врач-диетолог рассказал о влиянии соли на набор лишнего веса
Диетолог рассказала о полезных свойствах малинового варенья
Кадры боя: американский Humvee взлетает на воздух после встречи с миной

Мэтью Хо: США не дают Киеву новые Abrams из-за опасений, что их захватит ВС РФ

1:02
Мир

Вашингтон опасается передавать Украине новые танки Abrams из-за того, что технику могут захватить ВС России и понять, "как она устроена", заявил американский военный эксперт, ветеран войны в Ираке Мэтью Хох.

Мэтью Хо: США не дают Киеву новые Abrams из-за опасений, что их захватит ВС РФ
Фото: "M1-A1 Abrams tank" by UNC - CFC - USFK is licensed under CC BY 2.0.

По словам Хоха, США передают Украине старые экземпляры техники, которые были выпущены ещё в 1984 году до войны в Персидском заливе. Однако от поставок новых машин, Вашингтон воздерживается.

"Мы не даём украинцам наши новые танки, на мой взгляд, заключается в том, что мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя, чтобы русские понимали, как она устроена и использовали это", — пояснил ветеран в эфире Judging Freedom.

Кроме того, по мнению Хоха, есть опасения, что техника может попасть не только в руки ВС России, но и Китаю, что станет угрозой в случае эскалации между Вашингтоном и Пекином.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Трампу уже выбрали тюрьму: какая судьба ждёт экс-президента США

Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.

CNN: шериф округа в Джорджии определил тюрьму, куда оформят Трампа после явки
СБУ опубликовала новые кадры ударов дронов по Крымскому мосту
СБУ опубликовала новые кадры ударов по Крымскому мосту
Географический курьёз: генерал США предлагает разбомбить мост между Ростовом и Запорожьем
В Индии объяснил, почему неуместно участие Зеленского в саммите G20
У Путина хорошие позиции перед встречей с Эрдоганом по новой зерновой сделке Любовь Степушова "Кандагарский" вектор развития обречёт Афганистан на новые беды Александр Трубин Как акулы и крокодилы: учёные изобрели лекарство для выращивания зубов Анастасия Жукова
Попали в "огневой мешок": ВСУ настигла страшная участь в Урожайном
"Будут удары, будет громко" — военспецы честно оценили защиту Крымского моста
Что известно о новой атаке украинских БПЛА по Калужской области?
Что известно о новой атаке украинских БПЛА по Калужской области?
Последние материалы
Myśl Polska: Польша готовится к войне и закупает оружие из-за Украины
Голодные украинские солдаты переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен ВС России
Экс-глава МИД Австрии сняла дом в Рязанской области, но ищет новое жильё
Эксперт Коженов: отток мигрантов из России — временное явление
В России выросло количество ипотечных кредитов
Врач-диетолог рассказал о влиянии соли на набор лишнего веса
Диетолог рассказала о полезных свойствах малинового варенья
Кадры боя: американский Humvee взлетает на воздух после встречи с миной
Врач-подолог: трещины на пятках могут сигнализировать о болезнях щитовидки и сахарном диабете
Украинцы подрались во французской Ницце, приняв друг друга за русских
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников