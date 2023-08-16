Офицер ВС США Дэвис: ВСУ попали в "смертельную ловушку" армии России на фронте

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Командование вооружённых сил Украины (ВСУ), отправив своих солдат в серую зону перед российскими позициями, загнало их в смертельную ловушку. Об этом написал отставной офицер армии США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

Фото: Стоп-кадр с видео

Эксперт подчеркнул, что многоуровневая оборонительная система России опирается в значительной степени на мины, которые замедляют наступление или направляют украинские войска в смертельные зоны. А там их ждут заранее подготовленные артиллерийские расчёты.

Дэвис также отметил, что отправка плохо подготовленных и не до конца укомплектованных техникой солдат ВСУ на передовую, где их встретит противник такого уровня, означает для них верную смерть.

Ранее сегодня стало известно, что около 500 солдат ВСУ отказались идти в атаку на позиции ВС РФ в Запорожье.