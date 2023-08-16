Австрия и Россия имеют долгосрочные отношения в сфере поставок природного газа, и это партнёрство остается незаменимым элементом для обеспечения энергетической безопасности страны. По словам бывшего менеджера австрийского нефтегазового концерна OMV, Отто Мусилека, Австрия не в состоянии отказаться от российского газа даже на долгие годы вперёд, пишет Lenta.ru.
Безусловно, возможность одностороннего расторжения контрактов не может быть игнорирована. Тем не менее Мусилек предостерегает от потенциальных последствий такого шага. Он утверждает, что в случае расторжения контрактов со стороны Австрии "Газпром" будет настаивать на разрешении споров в международных судах. Этот процесс может занять значительное количество времени и ресурсов, прежде чем будет достигнуто окончательное решение. Пока не будет достигнуто судебное разрешение, Австрия по-прежнему будет обязана выполнять свои контрактные обязательства перед Россией. Подсчитано, что сумма, на которую может повлиять этот вопрос, составляет более 30 миллиардов евро.
С точки зрения экономического риска, Отто Мусилек считает, что принятие такого решения не является рациональным выбором для Австрии. Взаимодействие с российским газом имеет долгую историю и обеспечивает стабильность в энергетической сфере. Российский газ является надёжным источником энергетических ресурсов, и существующие связи позволяют обоим странам выиграть в этом сотрудничестве.
Важно отметить, что мнение о необходимости российского газа не ограничивается только Австрией. Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений венгерского МИД Тамаш Менцер также подчеркнул важность российского газа для Венгрии. Он опровергает утверждения о завышенных ценах на газ, указывая на пользу, которую приносит это сотрудничество для страны. Таким образом, Венгрия и Австрия наряду с другими странами признают ценность российского газа как ключевого элемента своей энергетической стратегии.
Ранее мы сообщали, что и в Германии глава парламентской группы партии "АДГ" в одной из земель Антон Барон назвал поставки российского газа "благом" для своей страны.
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