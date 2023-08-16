В Австрии сообщили о невозможности обойтись без поставок российского газа

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Австрия и Россия имеют долгосрочные отношения в сфере поставок природного газа, и это партнёрство остается незаменимым элементом для обеспечения энергетической безопасности страны. По словам бывшего менеджера австрийского нефтегазового концерна OMV, Отто Мусилека, Австрия не в состоянии отказаться от российского газа даже на долгие годы вперёд, пишет Lenta.ru.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Безусловно, возможность одностороннего расторжения контрактов не может быть игнорирована. Тем не менее Мусилек предостерегает от потенциальных последствий такого шага. Он утверждает, что в случае расторжения контрактов со стороны Австрии "Газпром" будет настаивать на разрешении споров в международных судах. Этот процесс может занять значительное количество времени и ресурсов, прежде чем будет достигнуто окончательное решение. Пока не будет достигнуто судебное разрешение, Австрия по-прежнему будет обязана выполнять свои контрактные обязательства перед Россией. Подсчитано, что сумма, на которую может повлиять этот вопрос, составляет более 30 миллиардов евро.

С точки зрения экономического риска, Отто Мусилек считает, что принятие такого решения не является рациональным выбором для Австрии. Взаимодействие с российским газом имеет долгую историю и обеспечивает стабильность в энергетической сфере. Российский газ является надёжным источником энергетических ресурсов, и существующие связи позволяют обоим странам выиграть в этом сотрудничестве.

Важно отметить, что мнение о необходимости российского газа не ограничивается только Австрией. Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений венгерского МИД Тамаш Менцер также подчеркнул важность российского газа для Венгрии. Он опровергает утверждения о завышенных ценах на газ, указывая на пользу, которую приносит это сотрудничество для страны. Таким образом, Венгрия и Австрия наряду с другими странами признают ценность российского газа как ключевого элемента своей энергетической стратегии.

Ранее мы сообщали, что и в Германии глава парламентской группы партии "АДГ" в одной из земель Антон Барон назвал поставки российского газа "благом" для своей страны.

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