Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Москве семерых человек арестовали за организацию незаконной миграции украинцев в Россию
Расстрелявший неагрессивных собак житель Адыгеи получил год исправительных работ
ScienceAlert: американские леса станут антифильтрами углерода к 2070 году
ИИ "Мегафона" будет проводить собеседования в РЖД
В Помпеях на древней фреске обнаружили нечто похожее на пиццу
Министр культуры Италии и Илон Маск обсудили совместную благотворительную акцию
NYP: 10-летняя жительница США умерла от рака через две недели после свадьбы
Врач-травматолог рассказал о причинах боли в пояснице
Хайруллин: генеральное наступление армии России набирает обороты

Немецкий политик назвал поставки газа из России "благом" для экономики Германии

1:29
Экономика

В сфере энергоснабжения роль поставок российского газа для экономики Германии была ничем иным, как благом. Возобновление этих поставок имеет неоспоримое значение для Федеративной Республики Германии (ФРГ). Это мнение выразил Антон Барон, председатель парламентской группы партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в парламенте земли Баден-Вюртемберг.

Немецкий политик назвал поставки газа из России "благом" для экономики Германии
Фото: rg.ru

Повышение экономического благосостояния

Также он высказал свое мнение в газетах Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten, подчеркнув, что прекращение поставок вынудило республику активизировать работу по использованию возобновляемых источников энергии. Этот переход становится еще более актуальным в связи с ограниченными возможностями по хранению энергии, получаемой из этих источников.

Восстановление поставок российского газа

Барон твердо убежден, что восстановление поставок газа из России было бы разумным шагом, который Германия, несомненно, использовала бы с выгодой для себя. В связи с этим он решительно отверг заявления о том, что закупки российского газа приравниваются к финансовой поддержке российской стороны в украинском конфликте. Барон считает, что в зимние месяцы действительно необходимы поставки газа, которые, по его мнению, не должны зависеть от динамики развития событий на украинском фронте.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ГАЗ: История давления / Простовещи / МИНАЕВ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Три крупных немецких автобренда "возвращаются" в Россию. Но по факту это уже не немцы

После длительного периода молчания российские страницы брендов Audi, Volkswagen и Skoda наконец-то вернулись к активным публикациям.

Дилеры немецких брендов Audi, Volkswagen и Skoda объявили о готовности снова работать в России
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил
Зеленский занервничал: фронт под Купянском посыпался
Небольшой дрон с надписью SOS приземлился возле жилого дома в Москве
Пересильд не летала в космос, потому что Земля плоская — Юрий Лоза
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
"Мы подставим себя": нетронутые бригады ВСУ угрожают наступлению РФ, заявил Кнутов
WSJ: Байден сделал крупный подарок Путину
Как выгодно съездить в Турцию, рассказала тревел-блогер
Как выгодно съездить в Турцию, рассказала тревел-блогер
Последние материалы
В Херсонской области жителям паставили ультиматум: российский паспорт в обмен на инсулин
Нигериец пытался перевезти в Россию бриллиантового Иисуса
Елена Малышева рассказала об опасных диетах
Напитки, которые ускоряют процесс похудения - диетологи
Немецкий политик назвал поставки газа из России "благом" для экономики Германии
Более 100 человек подрались в Дагестане из-за конфликта между двумя сёлами
В Курганской области завершилось расследование дела о травмировании двухлетней девочки
Дана Уайт не назвал Хабиба одним из величайших бойцов UFC
В Ставрополе День города пройдёт без салютов и масштабного празднования
Посольство России на Кипре приступит к оказанию консульских услуг на севере острова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников