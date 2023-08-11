Немецкий политик назвал поставки газа из России "благом" для экономики Германии

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

В сфере энергоснабжения роль поставок российского газа для экономики Германии была ничем иным, как благом. Возобновление этих поставок имеет неоспоримое значение для Федеративной Республики Германии (ФРГ). Это мнение выразил Антон Барон, председатель парламентской группы партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в парламенте земли Баден-Вюртемберг.

Фото: rg.ru

Повышение экономического благосостояния

Также он высказал свое мнение в газетах Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten, подчеркнув, что прекращение поставок вынудило республику активизировать работу по использованию возобновляемых источников энергии. Этот переход становится еще более актуальным в связи с ограниченными возможностями по хранению энергии, получаемой из этих источников.

Восстановление поставок российского газа

Барон твердо убежден, что восстановление поставок газа из России было бы разумным шагом, который Германия, несомненно, использовала бы с выгодой для себя. В связи с этим он решительно отверг заявления о том, что закупки российского газа приравниваются к финансовой поддержке российской стороны в украинском конфликте. Барон считает, что в зимние месяцы действительно необходимы поставки газа, которые, по его мнению, не должны зависеть от динамики развития событий на украинском фронте.

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