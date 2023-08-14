Запрос Армении по теме гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН: это случится 16 августа. Ключевой элемент для обсуждения — Лачинский коридор, перекрытый для передвижения. Подробностями делится постпредство США при международной организации.
"Заседание по запросу Армении состоится 16 августа в 15:00 [по местному времени]".
Известно, что Соединенные Штаты возглавляют СБ ООН, что позволит им самостоятельно сформировать программу работы.
Напомним, ранее Ереван обратился в ООН, чтобы попросить провести экстренное заседание насчет ситуации в Нагорном Карабахе, а именно Лачинского коридора, который остаётся перекрытым. Эту дорогу перекрыли ещё 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, притворившись экологами.
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