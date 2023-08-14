Лидер военных мятежников в Нигере и глава правящего "Национального совета по защите отечества" Абдурахман Тчиани согласился на переговоры с Экономическим сообществом стран Западной Африки, сообщили СМИ.
Согласно информации, они могут начаться в течение нескольких дней.
"Группа нигерийских исламских учёных, которые встречались с лидером переворота в Нигере, заявили, что генерал согласился провести прямые переговоры и разрешить противостояние с лидерами Западной Африки", — сообщает Al-Jazeera.
Согласно информации, встреча необходима, чтобы урегулировать дипломатическим путём возникшие разногласия.
Ранее сообщалось, что новое "правительство" в Нигере намеренно судить президента страны Мохамеда Базума и его "приближённых" за государственную измену.
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