AFP: мятежники в Нигере намерены судить президента за госизмену

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Военные мятежники, которые силой захватили власть в Нигере и президента Мохамеда Базума, намерены судить лидера страны за госизмену.

Фото: tvtn.ru

Кроме того, под суд намерены отправить союзников Базума, как местных, так и иностранных.

"Правительство Нигера на данный момент собрало… доказательства для судебного преследования свергнутого президента, — передаёт AFP заявление нового "правительства". — За государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера".

Ранее Вашингтон потребовал немедленно освободить президента и его семью, а также вернуть законную власть легитимному лидеру страны.