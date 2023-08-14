Военные мятежники, которые силой захватили власть в Нигере и президента Мохамеда Базума, намерены судить лидера страны за госизмену.
Кроме того, под суд намерены отправить союзников Базума, как местных, так и иностранных.
"Правительство Нигера на данный момент собрало… доказательства для судебного преследования свергнутого президента, — передаёт AFP заявление нового "правительства". — За государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера".
Ранее Вашингтон потребовал немедленно освободить президента и его семью, а также вернуть законную власть легитимному лидеру страны.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.