Политолог Сергей Марков высказался о фильме, рассказывающем о работе польских жриц любви в Польше.
Марков посоветовал посмотреть польский фильм "Эскортницы", но предупредил, что в нём присутствуют "реально жёстокие сцены".
Политолог назвал кинокартину "пособием по современному бизнесу проституцией". Он отметил, что фильме хорошо преданы особенности польского характера.
"Поляки гордятся тем, что у них такие хорошие проститутки", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Марков объяснил, что картина была создана на средства Евросоюза и преследует цель борьбы с проституцией.
"Никогда не думал, но, кажется, польские проститутки главные в Европе", — высказал своё удивление политический эксперт.
Ранее депутат Госдумы Мария Бутина призвала наказать организаторов эскорта в отеле Серпухова.
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