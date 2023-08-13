Марков оценил фильм "Эскортницы": польские проститутки главные в Европе

Политолог Сергей Марков высказался о фильме, рассказывающем о работе польских жриц любви в Польше.

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Марков посоветовал посмотреть польский фильм "Эскортницы", но предупредил, что в нём присутствуют "реально жёстокие сцены".

Политолог назвал кинокартину "пособием по современному бизнесу проституцией". Он отметил, что фильме хорошо преданы особенности польского характера.

"Поляки гордятся тем, что у них такие хорошие проститутки", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Марков объяснил, что картина была создана на средства Евросоюза и преследует цель борьбы с проституцией.

"Никогда не думал, но, кажется, польские проститутки главные в Европе", — высказал своё удивление политический эксперт.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина призвала наказать организаторов эскорта в отеле Серпухова.