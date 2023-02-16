Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Депутат Госдумы требует наказать организаторов эскорта в отеле Серпухова

Общество

На днях в соцсетях появилось сообщение о том, что отель "Корстон" в подмосковном Серпухове предлагает провести романтический вечер посетителям без жен. Организаторы пикантной программы предложили даже скидку тем, кто в "Особенную ночь", то есть 14 февраля, воспользуется услугами "сопровождения". Подобная неприкрытая реклама эскорта в столице подмосковного православия возмутила депутата Госдумы Марию Бутину, которая потребовала разобраться с организаторами.

Депутат Госдумы требует наказать организаторов эскорта в отеле Серпухова

Дословно реклама гласила: "50% скидка для оставивших вторую половинку дома, сопровождение предоставим". В пакет услуг за 7500 рублей входили: ужин, номер, "особенная ночь" и поздний выезд, если кто-то не спешит возвращаться в семью. Объявление позднее удалили, однако спустя время появилось объявление, что в отеле "Корстон" пройдёт Tinder Party с тем же набором услуг.

Стоит отметить, что не так давно попал в скандальное ДТП основатель гостиницы — 78-летний член серпуховского политсовета "Единой России" Одиссей Кессиди. Как писали СМИ, 30 января политик на своём внедорожнике протаранил несколько машин на парковке около своего торгово-развлекательного центра, а затем попытался уехать с места событий. Очевидцы попытались снять всё на телефон, однако его отобрал оперативно подбежавший человек в куртке с символикой местного клуба ММА. Потерпевшие написали заявление в полицию, но хода делу, видимо, не дали.

Семейство Кессиди известно не только в Серпухове. Сын члена "Единой России" Георгис, на которого записан гостиничный бизнес, фигурировал в деле о вовлечении несовершеннолетних в проституцию и похищении человека в Казани. Там есть свой филиал "Корстона". Георгис продолжает вести дела в России, находясь при этом за границей.

Имеет неприглядную репутацию и сам отель. Стоит напомнить, что ТРК возвели на месте "колхозного рынка", который Одиссей основал ещё в конце 80-х для торговли ворованными вещами. С последним не было проблем, поскольку Одиссей водил дружбу с местным криминальным авторитетом Сергеем Лалакиным. С появлением ТРК мало что изменилось — местные жители стали жаловаться, что руководство "Корстона" организовало притон.

Депутат Госдумы Мария Бутина не смогла пройти мимо скандальной новости про серпуховский отель. "Требует проверки со стороны МВД как минимум. Если факт подтвердится, разбирательства и наказания виновных", — написала она в своём Telegram-канале.

Пока же, несмотря на жалобы и предыдущие уголовные дела, бизнес Кессиди продолжает процветать, политик и его сын чувствуют полную безнаказанность, раз уже не стесняются открыто рекламировать эскорт-услуги. Остаётся надеяться, что правоохранители не проигнорируют заявление депутата и не закроют в очередной раз глаза на "грехи" семейства Кессиди.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы мария бутина
Новости
Парламент КНР осудил резолюцию конгресса по сбитому в небе над США китайскому аэростату
США готовят Тайвань к столкновению с Китаем, полагаясь на "опыт", полученный на Украине
Индийский министр уязвил Berliner Zeitung реакцией на вопрос о России
Поклонники заподозрили, что Оксана Акиньшина улетела в США вместе с Данилой Козловским
Политолог: белорусское общество не готово к мобилизации и уверено, что не будет воевать
Секретарь СНБО Данилов заявил, что СССР развалили "именно украинцы"
Ходаковский рассказал о желании командиров СВО воевать: может отдавать команды в рацию
Нелли Кобзон: муж каждый день мне снится, но не разговаривает
Экс-морпех Дуган: американцы начинают понимать, что США развязали третью мировую
Полковник Макгрегор: после заявления Столтенберга об истощении союзников ВСУ могут отступить
Популярное
ВСУ расстреляли врачей под Угледаром — Гагин

Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.

Гагин: украинские войска расстреляли врачей под Угледаром
РИА Новости: Запад предложил ВСУ оружие, которое изменит правила боя в зоне СВО на Украине
Стало известно, какое предложение Запада Киеву изменит всё на поле боя
Подлёт российских БПЛА привёл к вскрытию западной линии ПВО
Корабли ЧФ РФ нанесли необычный ракетный удар по Украине
Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России" Ольга Лебедева Рожденные 16 февраля Водолеи отличаются широтой души Соломон Соловьев
Российские бойцы захватили польский танк ВСУ
"Уволили из театра накануне торжества": Домогаров раскритиковал руководство театра Моссовета
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
Последние материалы
Диетолог Исакова: если любите блины со сметаной, стоит просто ограничить жирность
Участница "Мисс Вселенная" из России Анна Линникова пожаловалась на агрессию в свой адрес
Арестович объяснил, кто является куклой, а кто кукловодом в офисе президента Украины
Экономист Масленников объяснил рост интереса к биткоину: рынок всегда ищет лазеечки
Японские учёные: диета с высоким содержанием хлеба и низким уровнем риса повышает холестерин
IISS: войска ВС России якобы потеряли в спецоперации 50% танкового парка
Боррель сравнил санкции против России с мышьяком: медленно, но наверняка
Терминатор уже с нами: создан жидкий робот, способный делиться на части
Российский патриотизм с импортным уклоном
Эксперт Кнутов связал активность китайских аэростатов-шпионов с подготовкой к войне с Штатами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников