Депутат Госдумы требует наказать организаторов эскорта в отеле Серпухова

На днях в соцсетях появилось сообщение о том, что отель "Корстон" в подмосковном Серпухове предлагает провести романтический вечер посетителям без жен. Организаторы пикантной программы предложили даже скидку тем, кто в "Особенную ночь", то есть 14 февраля, воспользуется услугами "сопровождения". Подобная неприкрытая реклама эскорта в столице подмосковного православия возмутила депутата Госдумы Марию Бутину, которая потребовала разобраться с организаторами.

Дословно реклама гласила: "50% скидка для оставивших вторую половинку дома, сопровождение предоставим". В пакет услуг за 7500 рублей входили: ужин, номер, "особенная ночь" и поздний выезд, если кто-то не спешит возвращаться в семью. Объявление позднее удалили, однако спустя время появилось объявление, что в отеле "Корстон" пройдёт Tinder Party с тем же набором услуг.

Стоит отметить, что не так давно попал в скандальное ДТП основатель гостиницы — 78-летний член серпуховского политсовета "Единой России" Одиссей Кессиди. Как писали СМИ, 30 января политик на своём внедорожнике протаранил несколько машин на парковке около своего торгово-развлекательного центра, а затем попытался уехать с места событий. Очевидцы попытались снять всё на телефон, однако его отобрал оперативно подбежавший человек в куртке с символикой местного клуба ММА. Потерпевшие написали заявление в полицию, но хода делу, видимо, не дали.

Семейство Кессиди известно не только в Серпухове. Сын члена "Единой России" Георгис, на которого записан гостиничный бизнес, фигурировал в деле о вовлечении несовершеннолетних в проституцию и похищении человека в Казани. Там есть свой филиал "Корстона". Георгис продолжает вести дела в России, находясь при этом за границей.

Имеет неприглядную репутацию и сам отель. Стоит напомнить, что ТРК возвели на месте "колхозного рынка", который Одиссей основал ещё в конце 80-х для торговли ворованными вещами. С последним не было проблем, поскольку Одиссей водил дружбу с местным криминальным авторитетом Сергеем Лалакиным. С появлением ТРК мало что изменилось — местные жители стали жаловаться, что руководство "Корстона" организовало притон.

Депутат Госдумы Мария Бутина не смогла пройти мимо скандальной новости про серпуховский отель. "Требует проверки со стороны МВД как минимум. Если факт подтвердится, разбирательства и наказания виновных", — написала она в своём Telegram-канале.

Пока же, несмотря на жалобы и предыдущие уголовные дела, бизнес Кессиди продолжает процветать, политик и его сын чувствуют полную безнаказанность, раз уже не стесняются открыто рекламировать эскорт-услуги. Остаётся надеяться, что правоохранители не проигнорируют заявление депутата и не закроют в очередной раз глаза на "грехи" семейства Кессиди.