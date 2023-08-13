Полковник Макгрегор: учения России и Китая у берегов США удивили Байдена

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Руководство США удивили совместные учения российского и китайского военно-морских флотов у берегов Аляски. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube.

Фото: Вадим Савицкий

Москва наблюдала многие годы, как НАТО проводит манёвры в Балтийском море и всё ближе переносит их к границам России, отметил эксперт.

Об опасности таких действий Кремль предупреждал Запад неоднократно, но в Вашингтоне эти требования игнорировали, напомнил он.

По словам полковника, подобная ситуация возникла теперь и у берегов Китая: русские и китайцы начали учения в северной части Тихого океана, где никогда не проводили их ранее.

"Тот факт, что Китай и Россия могут осуществлять такие совместные операции, вызвал удивление", — добавил Макгрегор.

Такого шага от Москвы и Пекина в Белом доме не ожидали, заключил аналитик.