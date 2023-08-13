Руководство США удивили совместные учения российского и китайского военно-морских флотов у берегов Аляски. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube.
Москва наблюдала многие годы, как НАТО проводит манёвры в Балтийском море и всё ближе переносит их к границам России, отметил эксперт.
Об опасности таких действий Кремль предупреждал Запад неоднократно, но в Вашингтоне эти требования игнорировали, напомнил он.
По словам полковника, подобная ситуация возникла теперь и у берегов Китая: русские и китайцы начали учения в северной части Тихого океана, где никогда не проводили их ранее.
"Тот факт, что Китай и Россия могут осуществлять такие совместные операции, вызвал удивление", — добавил Макгрегор.
Такого шага от Москвы и Пекина в Белом доме не ожидали, заключил аналитик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.