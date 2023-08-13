На фоне неудачных действий вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожье успешное наступление армии России в Харьковской области станет для Киева страшным ударом. Об этом заявил полковник морской пехоты ВС США в отставке Марк Канчиан в интервью The Hill.
По его мнению, если российские войска добьются успеха под Харьковом, это станет важным событием.
Переход территорий под контроль Москвы разочарует западных союзников Киева и будет серьёзной проблемой для ВСУ, добавил эксперт.
"Это будет крупнейший провал на фоне застрявшего контрнаступления украинских сил", — заключил он.
Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российские войска вскоре освободят Харьков.
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