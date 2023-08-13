Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о неверной оценке политики России

Сотрудники ЦРУ заблуждаются относительно истинных целей Российской Федерации, проводящей военную спецоперацию на Украине. YouTube-канал Judging Freedom сообщает об этом, ссылаясь на соответствующее заявление бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.

Фото: Сайт минобороны РФ

Американский эксперт назвал "чепухой" и небезопасным мифом систематические утверждения представителей ЦРУ о том, что Кремль предпринимает попытки воссоздания Советского Союза.

Политику властей Соединённых Штатов, ориентированную на ослабление позиций России, Джонсон охарактеризовал при этом как ошибочную.