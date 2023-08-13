Сотрудники ЦРУ заблуждаются относительно истинных целей Российской Федерации, проводящей военную спецоперацию на Украине. YouTube-канал Judging Freedom сообщает об этом, ссылаясь на соответствующее заявление бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.
Американский эксперт назвал "чепухой" и небезопасным мифом систематические утверждения представителей ЦРУ о том, что Кремль предпринимает попытки воссоздания Советского Союза.
Политику властей Соединённых Штатов, ориентированную на ослабление позиций России, Джонсон охарактеризовал при этом как ошибочную.
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