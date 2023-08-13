Шведский депутат Аида Биринджику: Москва обходит санкции через третьи страны

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Обход антироссийских санкций удаётся с помощью экспорта товаров через третьи государства, следует из заявления шведского парламентария Аиды Биринджику.

Фото: ru.interaztv.com

Депутат направила на имя министра внешней торговли Йохана Форссела письменное обращение, в котором поинтересовалась, какие меры правительство Швеции принимает в связи с текущим положением дел.

"Известным способом обхода санкций является экспорт товаров, которые не могут быть проданы в Россию, в третьи страны, такие как Казахстан и Кыргызстан, — подчеркнула Биринджику. — Оттуда их экспортируют как новую продукцию в Россию".