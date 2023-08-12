Полковник Дуглас Макгрегор: иностранные наёмники массово покидают войска ВС Украины

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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал свои опасения относительно растущего недовольства в рядах ВСУ из-за отсутствия заметных успехов в зоне СВО. В своём YouTube-канале он рассказал, что даже иностранные наёмники, которые активно участвовали в борьбе на стороне Украины, в большей части уже покинули страну.

Фото: www.mk.ru

"Даже иностранные наёмники, которые так рьяно сражались на стороне Украины, сейчас в большинстве своём уже уехали. Они собрали свои вещи и убежали", — сообщил эксперт.

По словам Макгрегора, ситуация может привести к возможным случаям дезертирства в ВСУ из-за отсутствия значительных достижений в контрнаступлении. Это, в свою очередь, спровоцирует раскол внутри подразделений и, в конечном итоге, приведёт к их полному поражению.

"Я не могу точно сказать, когда это произойдёт, но я думаю, что мы уже близки к этому", — добавил он.

Полковник высказал мнение, что военные, не видя явных результатов своих действий, не только теряют боевой дух, но и начинают сомневаться в целесообразности продолжения боевых операций.