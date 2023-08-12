Белый дом продолжает тратить миллиарды долларов на Украину, хотя сами Соединённые Штаты всё глубже погружаются в разруху и упадок, заявил французский политик Франсуа Асселино.
"США объявляют о дополнительной помощи неонацистскому режиму Украины в размере 13 миллиардов долларов. В то же время США погружаются в упадок, а большие города превращаются в трущобы под открытым небом", — написала на своей странице в соцсети.
Американские издания бьют тревогу, отмечая увеличение количества безработных, бездомных и наркоманов в стране, но Вашингтон, кажется, не собирается решать проблемы населения США. Все усилия администрации Джо Байдена брошенный на то, чтобы максимально затянуть украинский конфликт и ослабить Россию.
Ранее западные военные аналитики отметили, что Пентагон переоценил способность военнослужащих ВСУ овладеть техникой НАТО в достаточной мере.
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