Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, как в Китае оценивают действия России на внешнеполитическом поле.
Ходаковский объяснил, что его друг общался с китайскими бизнесменами, и они в частной беседе хвалили Россию за то, что наша страна "бросила вызов мировому империализму".
Он предположил, что в Китае культивируется такая линия.
"Китайцы не переоценивают нас, и силы они наши подсчитывают вполне адекватно", — написал военачальник в своём Telegram-канале.
Командир батальона "Восток" объяснил, что сила бывает не только физическая, но и духовная.
Ранее Александр Ходаковский призвал гнать автоматами отказавшихся воевать.
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