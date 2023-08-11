Полковник Ходаковский рассказал, что китайцы подсчитывают силы России

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Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, как в Китае оценивают действия России на внешнеполитическом поле.

Фото: www.kommersant.ru

Ходаковский объяснил, что его друг общался с китайскими бизнесменами, и они в частной беседе хвалили Россию за то, что наша страна "бросила вызов мировому империализму".

Он предположил, что в Китае культивируется такая линия.

"Китайцы не переоценивают нас, и силы они наши подсчитывают вполне адекватно", — написал военачальник в своём Telegram-канале.

Командир батальона "Восток" объяснил, что сила бывает не только физическая, но и духовная.

Ранее Александр Ходаковский призвал гнать автоматами отказавшихся воевать.