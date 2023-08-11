В Болгарии осквернили памятник русскому солдату Алёше антироссийскими лозунгами

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В Болгарии не прекращается борьба с памятниками советской эпохи. После начала СВО разрисовали антироссийскими лозунгами монумент русскому солдату Алёше в Бургасе. По словам местных властей, очистке скульптуры от надписей помешало отсутствие финансирования. После того, как деньги нашли, мемориал привели в порядок. Однако через некоторое время вандалы снова испортили памятник. Корреспондент "МК" сообщил, что на обелиске появились новые надписи.

Фото: mk.ru

Представители организации "защиты болгарских граждан" считают, что данный монумент — это символ ушедшей диктатуры и не имеет никакой культурно-исторической ценности. Они потребовали убрать скульптуру, а на её месте поставить монумент известного болгарина.

На данный момент на памятнике появились надписи: "Декомунизация" и "Искаме бългаски паметник", что в переводе означает "Мы хотим болгарский памятник".

Власти не торопятся убирать лозунги, поскольку для этого требуются приличные деньги, отмечает "МК".