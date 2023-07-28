В двух разных ДТП в Болгарии погибли двое россиян

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Болгарии произошло два ДТП с участием россиян, в результате которых два человека погибли и один госпитализирован с травмами. Об этом сообщили ТАСС в консульском отделе посольства России в Болгарии.

Фото: Госдепартамент США

"Мы получили официальное уведомление от полиции об автомобильных авариях, в которых погибли россияне. Оба инцидента произошли вечером в четверг. В Варне легковой автомобиль столкнулся с деревом, в результате чего погибла молодая женщина, а ее спутник 1988 года рождения был госпитализирован с травмами", - сообщил дежурный дипломат.

Он также добавил, что ещё один гражданин России погиб в районе Пловдива. Там он попал под колеса проезжавшей мимо машины. Сам он в тот момент осматривал повреждения собственного авто после незначительного столкновения.

В посольстве уточнили, что родственники второго погибшего пока не обращались за консульской помощью.

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