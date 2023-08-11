Обвиняемые в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио будут находиться под тюремным заключением до завершения расследования — таково постановление суда. Подробности приводит генеральная прокуратура страны.
"На основании доказательств, предоставленных прокуратурой Эквадора, суд назначил предварительные арест шести обвиняемым в убийстве. Прокурорское следствие продлится 30 дней".
Ранее сообщалось, что за убийство кандидата ответственны граждане другой страны. МВД Республики уточнять жительство не стала, а вот газета El Tiempo опубликовала материал, в котором сказано, что все подозреваемые являются гражданами Колумбии, некоторые из них были судимы за убийство и наркоторговлю.
Напомним, ЧП произошло вечером 9 августа — почти сразу же после предвыборного мероприятия. Помимо убийства Вильявисенсио, еще девять человек получили ранения разной степени тяжести. На данный момент в республике введено чрезвычайное положение.
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