Задержанные за убийство кандидата в президенты Эквадора - граждане другой страны

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За убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио ответственны граждане другой страны. МВД Республики не уточняет, из какой страны прибыли задержанные.

Фото: moskva.bezformata.com

"Полиция была задействована для проведения следственных мероприятий, что позволило определить несколько адресов в секторе Конокото и на юге города и провести там обыски. В результате были задержаны шесть человек, у всех гражданство другой страны".

Однако, в свою очередь, газета El Tiempo пишет, что все подозреваемые являются гражданами Колумбии, некоторые из них были судимы за убийство и наркоторговлю.

Напомним, ЧП произошло вечером 9 августа — почти сразу же после предвыборного мероприятия. Помимо убийства Вильявисенсио, еще девять человек получили ранения разной степени тяжести. На данный момент в республике введено чрезвычайное положение.